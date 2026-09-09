KAMISHIBAI Montpellier
mercredi 9 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
KAMISHIBAI
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2027-01-13
Date(s) :
2026-09-09 2026-11-04 2027-01-13
Ecoutez des histoires, racontées à l’aide d’un théâtre d’images.
De 4 à 8 ans, accompagnés d’un adulte.
Sur inscription (possibilité de s’inscrire à partir du 15 du mois précédant l’animation) .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
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English : KAMISHIBAI
Listen to stories, told with the help of an image theater.
L’événement KAMISHIBAI Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES
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