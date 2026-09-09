UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpellier

KAMISHIBAI Montpellier

mercredi 9 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Adresse
Médiathèque
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

KAMISHIBAI

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2027-01-13

Date(s) :
2026-09-09 2026-11-04 2027-01-13

Ecoutez des histoires, racontées à l’aide d’un théâtre d’images.
De 4 à 8 ans, accompagnés d’un adulte.
Sur inscription (possibilité de s’inscrire à partir du 15 du mois précédant l’animation)   .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : KAMISHIBAI

Listen to stories, told with the help of an image theater.

L’événement KAMISHIBAI Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES

À voir aussi à Montpellier (Hérault)