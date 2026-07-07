Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Kanb’rose Ensemble contre le cancer du sein

Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 07:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

7h30 Accueil Halle Bernadette Jougleux

9h15-9h45 Echauffements en musique

9h30 Départ course nature et marche nordique (12.5km)

10h Départ randonnées familiales et joëlettes (6.5 et 12.5km)

A l’arrivée Village rose J’agis pour ma santé

Rencontre santé, Stands et ateliers, animations et démonstrations, restauration tenue par les 2 comités de Cambo.

Animation musicale Groupe Rita Mutchiko, Chants et danses , Tamborada Latsarria. .

Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

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English : Kanb’rose Ensemble contre le cancer du sein

L’événement Kanb’rose Ensemble contre le cancer du sein Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cambo les Bains