Kanb’rose Ensemble contre le cancer du sein Cambo-les-Bains
dimanche 18 octobre 2026 · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Kanb’rose Ensemble contre le cancer du sein
Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 07:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
7h30 Accueil Halle Bernadette Jougleux
9h15-9h45 Echauffements en musique
9h30 Départ course nature et marche nordique (12.5km)
10h Départ randonnées familiales et joëlettes (6.5 et 12.5km)
A l’arrivée Village rose J’agis pour ma santé
Rencontre santé, Stands et ateliers, animations et démonstrations, restauration tenue par les 2 comités de Cambo.
Animation musicale Groupe Rita Mutchiko, Chants et danses , Tamborada Latsarria. .
Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
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English : Kanb’rose Ensemble contre le cancer du sein
L’événement Kanb’rose Ensemble contre le cancer du sein Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cambo les Bains
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