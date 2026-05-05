Villeneuve-d’Ascq

Kandinsky face aux images les nocturnes

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12

Tous les vendredis, du 15 mai au 5 juin, (re)découvrez l’exposition _Kandinsky face aux images_ jusqu’à 21h !

Tous les vendredis, du 15 mai au 5 juin, (re)découvrez l’exposition _Kandinsky face aux images_ jusqu’à 21h ! .

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

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English :

Every Friday, from May 15 to June 5, (re)discover the exhibition _Kandinsky face aux images_ until 9pm!

L’événement Kandinsky face aux images les nocturnes Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-28 par Hauts-de-France Tourisme