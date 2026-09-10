Kanza, Release party du premier EP Peniche Marcounet Paris
mardi 15 septembre 2026 · Peniche Marcounet · Paris
Informations pratiques
Pour célébrer cette première collaboration, née de l’amitié, du partage et de l’amour de la musique, une release party sera organisée au début de l’été 2026. Artiste indépendante et poète, Kanza apporte son héritage britannique et algérien à la scène française. Pour cet EP, tout part des mots : c’est ce qu’ils lui font ressentir, l’émotion qu’ils éveillent en elle, qu’elle essaie de porter dans chacune de ses chansons. Sa voix douce, posée sur des riffs de guitare bruts, donne vie à un univers éthéré, métaphorique et mélancolique, porté par des textes introspectifs.
Avec ce premier EP, elle prolonge sa pratique de l’écriture vers le domaine sonore, dans le sillage d’influences telles que Joy Crookes, Tara Lilly, Fine, ou Wet Leg. Misty Blue est un collectif qui fusionne jazz, soul et hip-hop contemporain à travers des compositions originales pensées pour le sampling. Ils façonnent des morceaux riches et authentiques, prêts à être réinventés par les producteurs.
Leurs créations soignées tissent un lien entre passé et présent et offrent des sonorités intemporelles, empreintes de musicalité, d’émotion et de liberté créative. Une soirée à l’image de cette rencontre : intime, sincère et résolument tournée vers la découverte. On vous y attend !
https://www.instagram.com/kanzlakanzette/
L’artiste néo-soul Kanza dévoile son premier EP cet été et invite le public indie alternatif à embarquer dans son univers hazy pop.
Le mardi 15 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Prévente standard : 10 EUR
Tarif sur place : 12 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-16T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T20:00:00+02:00_2026-09-15T22:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
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