KAPEVELO Jaligny-sur-Besbre

Jaligny sur besbre Jaligny-sur-Besbre Allier

Rendez-vous le 6 juin 2026 à Jaligny sur Besbre pour un triathlon atypique. Un événement pour les passionnés de kayak, de course à pieds et/ou de VTT.

Amateur ou confirmé, seul ou en équipe cette journée sera l’occasion de se mettre au défi.

Jaligny sur besbre Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 94 66 76 kapevelo@gmail.com

Join us on June 6, 2026 in Jaligny sur Besbre for an unusual triathlon. An event for kayaking, running and/or mountain biking enthusiasts.

Whether you’re an amateur or a seasoned racer, whether you’re on your own or part of a team, this is a day to challenge yourself.

