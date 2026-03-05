KAPEVELO Jaligny-sur-Besbre
Rendez-vous le 6 juin 2026 à Jaligny sur Besbre pour un triathlon atypique. Un événement pour les passionnés de kayak, de course à pieds et/ou de VTT.
Amateur ou confirmé, seul ou en équipe cette journée sera l’occasion de se mettre au défi.
Jaligny sur besbre Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 94 66 76 kapevelo@gmail.com
English :
Join us on June 6, 2026 in Jaligny sur Besbre for an unusual triathlon. An event for kayaking, running and/or mountain biking enthusiasts.
Whether you’re an amateur or a seasoned racer, whether you’re on your own or part of a team, this is a day to challenge yourself.
