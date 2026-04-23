Restau Ephémère Centre Social Jaligny/Neuilly Jaligny-sur-Besbre

Jaligny-sur-Besbre

Restau Ephémère

Centre Social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Repas à 5€/personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Ouverture d’un restaurant éphémère par le Centre Social de Jaligny-sur-Besbre

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Centre Social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr

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English :

Center Social de Jaligny-sur-Besbre opens a temporary restaurant

L’événement Restau Ephémère Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire