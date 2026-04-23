Restau Ephémère Centre Social Jaligny/Neuilly Jaligny-sur-Besbre
Restau Ephémère Centre Social Jaligny/Neuilly Jaligny-sur-Besbre vendredi 22 mai 2026.
Jaligny-sur-Besbre
Restau Ephémère
Centre Social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Repas à 5€/personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Ouverture d’un restaurant éphémère par le Centre Social de Jaligny-sur-Besbre
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Centre Social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
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English :
Center Social de Jaligny-sur-Besbre opens a temporary restaurant
L’événement Restau Ephémère Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire