Village Solidaire Centre Social Jaligny/Neuilly Jaligny-sur-Besbre

Jaligny-sur-Besbre

Village Solidaire

Centre Social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

EVENEMENT ASSOCIATIF Organisé par les ados du territoire

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Centre Social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr

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English :

ASSOCIATIVE EVENT Organized by local teens

L’événement Village Solidaire Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire