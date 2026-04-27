Karaoké au Casino JOA Giffaumont-Champaubert
Karaoké au Casino JOA Giffaumont-Champaubert samedi 9 mai 2026.
Giffaumont-Champaubert
Karaoké au Casino JOA
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Tout public
Samedi 9 mai 2026, rendez-vous au Bar Des Sports dès 21h pour une soirée karaoké exceptionnelle !
Munissez-vous de votre téléphone, choisissez vos chansons préférées et enflammez la scène.
Chantez vos titres préférés, seul(e) ou entre amis, dans une ambiance festive et conviviale.
Que vous soyez star dans l’âme ou juste là pour vous amuser, prenez le micro et faites-vous plaisir !
Préparez vos cordes vocales… et place au show !
Accès gratuit, sans réservation, places limitées. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Karaoké au Casino JOA Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Giffaumont-Champaubert (Marne)
- Le Bourricot weekend anniversaire Giffaumont-Champaubert 1 mai 2026
- Le boost carburant Giffaumont-Champaubert 1 mai 2026
- Le tour du Lac du Der en Champagne Giffaumont-Champaubert Marne 1 mai 2026
- Circuit des églises à pans de bois et vitraux du XVIe siècle Giffaumont-Champaubert Marne 1 mai 2026
- Route des églises à pans de bois de Champagne Giffaumont-Champaubert Marne 1 mai 2026