Karaoké Bar du Sew Bar du Sew Morlaix
Karaoké Bar du Sew Bar du Sew Morlaix vendredi 17 juillet 2026.
Morlaix
Karaoké Bar du Sew
Bar du Sew 39T Quai du Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Soirée Karaoké au bar !
Envie de chanter, de s’amuser et de partager un moment convivial ? Que l’on soit chanteur-se aguerrie ou amateur-rice passionné·e, le micro est ouvert à toutes et tous.
Au programme grands classiques, tubes incontournables et bonne humeur garantie !
Une soirée festive et décomplexée à ne pas manquer ! .
Bar du Sew 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12
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English :
L’événement Karaoké Bar du Sew Morlaix a été mis à jour le 2026-06-11 par OT BAIE DE MORLAIX
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