Karaoké Blind Test place Amiral Dupont Rochefort
Karaoké Blind Test place Amiral Dupont Rochefort samedi 23 mai 2026.
Rochefort
Karaoké Blind Test
place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Soirée musicale au Rade de la Méduse !
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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 21 03 70 contact@les-meduses.com
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English : Karaoké Blind Test
An evening of music at the Rade de la Méduse!
L’événement Karaoké Blind Test Rochefort a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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