Karaoké chaque vendredi soir Domaine du Bois du Loup Saint-Agnan-en-Morvan
vendredi 7 août 2026 · Domaine du Bois du Loup · Saint-Agnan
Informations pratiques
Saint-Agnan-en-Morvan
Karaoké chaque vendredi soir
Domaine du Bois du Loup 29 Route du bois du loup, Les Gueniffets Saint-Agnan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07 23:59:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Karaoké chaque vendredi soir jusqu’au 29 août.
Venez chanter, vous amuser, partager ! Burger et frites en buffet, 12€ par personne. Chantez vos tubes préférés dans une ambiance conviviale !
Réservation conseillée ! .
Domaine du Bois du Loup 29 Route du bois du loup, Les Gueniffets Saint-Agnan-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 48 63 66 domaineduboisduloup@gmail.com
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English : Karaoké chaque vendredi soir
L’événement Karaoké chaque vendredi soir Saint-Agnan-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs