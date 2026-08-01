Karaoké chaque vendredi soir Domaine du Bois du Loup Saint-Agnan-en-Morvan

vendredi 7 août 2026 · Domaine du Bois du Loup · Saint-Agnan

Informations pratiques

Saint-Agnan-en-Morvan

Karaoké chaque vendredi soir

Domaine du Bois du Loup 29 Route du bois du loup, Les Gueniffets Saint-Agnan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07 23:59:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Karaoké chaque vendredi soir jusqu’au 29 août.

Venez chanter, vous amuser, partager ! Burger et frites en buffet, 12€ par personne. Chantez vos tubes préférés dans une ambiance conviviale !

Réservation conseillée ! .

Domaine du Bois du Loup 29 Route du bois du loup, Les Gueniffets Saint-Agnan-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 48 63 66 domaineduboisduloup@gmail.com

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English : Karaoké chaque vendredi soir

L’événement Karaoké chaque vendredi soir Saint-Agnan-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs