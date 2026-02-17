Karaoké collectif Le Fox Coffee Metz
Karaoké collectif
Le Fox Coffee 6 Rue Gambetta Metz Moselle
Gratuit
Début : Mardi Mardi 2026-03-17 20:00:00
fin : 2026-03-17 21:15:00
Le fox organise un karaoké, de quoi donner de la voix et s’amuser entre amis ou en famille !Tout public
English :
The fox organizes a karaoke, so you can have fun with friends and family!
