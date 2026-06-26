Karaoké d’été ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS
Karaoké d’été ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS mercredi 15 juillet 2026.
Venez passer un moment festif à la Guinguette Fratellini ! Au programme : karaoké d’été ! Venez chanter vos chansons préférées dans une ambiance chaleureuse et pleine de bonne humeur !
Ps. Apportez ce qui vous fait plaisir à boire / grignoter !
Un moment festif de chant et convivialité !
Le mercredi 15 juillet 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-15T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-15T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-15T17:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 PARIS
+33143405214 villiot@claje.asso.fr
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