Karaoké d’été ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS mercredi 15 juillet 2026.

Venez passer un moment festif à la Guinguette Fratellini ! Au programme : karaoké d’été ! Venez chanter vos chansons préférées dans une ambiance chaleureuse et pleine de bonne humeur !

Ps. Apportez ce qui vous fait plaisir à boire / grignoter !

Un moment festif de chant et convivialité !

Le mercredi 15 juillet 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-15T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T17:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 PARIS

+33143405214 villiot@claje.asso.fr



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