Informations pratiques

Châtel-Censoir

Karaoké géant

Place de la mairie Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Triodarts clôture sa saison estivale par son karaoké géant (écran de plus de 4 m, 4 micros), animé par MIGUEL MARQUEZ et plus de 10000 titres incluant des hommages comme chaque année, des bateules, un food truck et une buvette sont prévus. .

Place de la mairie Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 35 37 50

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English : Karaoké géant

L’événement Karaoké géant Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-07-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)