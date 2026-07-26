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AGENDA · Châtel-Censoir

Karaoké géant Châtel-Censoir

samedi 8 août 2026 · Châtel-Censoir

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la mairie
Ville
89660 Châtel-Censoir
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Châtel-Censoir

Karaoké géant

Place de la mairie Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Triodarts clôture sa saison estivale par son karaoké géant (écran de plus de 4 m, 4 micros), animé par MIGUEL MARQUEZ et plus de 10000 titres incluant des hommages comme chaque année, des bateules, un food truck et une buvette sont prévus.   .

Place de la mairie Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 35 37 50 

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English : Karaoké géant

L’événement Karaoké géant Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-07-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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