UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

Karaoké, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse

Karaoké, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Médiathèque José Cabanis
Adresse
1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
Ville
31506 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Karaoké Samedi 24 octobre, 16h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T16:30:00+02:00 – 2026-10-24T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T16:30:00+02:00 – 2026-10-24T18:30:00+02:00

Samedi 24 octobre – 16h30
En solo ou à plusieurs, faites-vous plaisir en chantant sur vos tubes préférés à la Médiathèque !
Médiathèque José Cabanis Petit auditorium (3e étage)
Durée : 2 h

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Jeux

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)