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AGENDA · Serres-Castet

Karaoké night, à La Canopée Serres-Castet

vendredi 25 septembre 2026 · Serres-Castet

Karaoké night, à La Canopée Serres-Castet

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
448Rue de Bielle
Ville
64121 Serres-Castet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Serres-Castet

Karaoké night, à La Canopée

448Rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25 02:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Karaoké, blind test et animations. Entre amis, en famille ou en solo, chacun à sa chance sur son refrain préféré ! Que vous veniez pour chanter, tester vos connaissances ou simplement profiter de l’ambiance, la soirée et ouverte à toutes et à tous. Restauration sur place.   .

448Rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17  contact@lacanopee-serrescastet.com

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English : Karaoké night, à La Canopée

L’événement Karaoké night, à La Canopée Serres-Castet a été mis à jour le 2026-09-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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