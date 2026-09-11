Karaoké night, à La Canopée Serres-Castet
vendredi 25 septembre 2026 · Serres-Castet
Informations pratiques
Serres-Castet
Karaoké night, à La Canopée
448Rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25 02:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Karaoké, blind test et animations. Entre amis, en famille ou en solo, chacun à sa chance sur son refrain préféré ! Que vous veniez pour chanter, tester vos connaissances ou simplement profiter de l’ambiance, la soirée et ouverte à toutes et à tous. Restauration sur place. .
448Rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17 contact@lacanopee-serrescastet.com
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English : Karaoké night, à La Canopée
L’événement Karaoké night, à La Canopée Serres-Castet a été mis à jour le 2026-09-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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