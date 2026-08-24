Karaoké Party Le Plancher des Vaches Agen

Informations pratiques

Agen

Karaoké Party

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:45:00

fin : 2026-10-30 00:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Karaoké Party au Plancher des Vaches.

Ce vendredi, la scène est à vous !

Préparez vos cordes vocales, vos tubes préférés et votre bonne humeur pour une soirée karaoké pleine de fun et de fous rires.

Karaoké Party au Plancher des Vaches.

Ce vendredi, la scène est à vous !

Préparez vos cordes vocales, vos tubes préférés et votre bonne humeur pour une soirée karaoké pleine de fun et de fous rires.

Coco & Laurent seront là pour vous accompagner et mettre l’ambiance tout au long de la soirée.

Rires garantis… et peut-être même une standing ovation à la fin de votre solo.

Que vous soyez diva de salle de bain ou rockstar du dimanche, montez sur scène et faites vibrer le Plancher ! .

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15

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English : Karaoké Party

Karaoke Party at Le Plancher des Vaches.

This Friday, the stage is yours!

Get your vocal cords ready, pick your favorite hits, and bring your good mood for a karaoke night full of fun and laughter.

L’événement Karaoké Party Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen