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Karaoké solidaire Montperreux

Karaoké solidaire Montperreux samedi 25 avril 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 25160 Montperreux

Département : Doubs

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montperreux

Karaoké solidaire

Salle des Fêtes Montperreux Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25 02:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Organisé par PontAnim.
Karaoké solidaire avec une petite buvette. Partagez un moment agréable. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’Association de Noé.
Buvette et restauration sur place.   .

Salle des Fêtes Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 17 45 01  pont.anim.25@gmail.com

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English : Karaoké solidaire

L’événement Karaoké solidaire Montperreux a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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