Montperreux

Karaoké solidaire

Salle des Fêtes Montperreux Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25 02:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Organisé par PontAnim.

Karaoké solidaire avec une petite buvette. Partagez un moment agréable. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’Association de Noé.

Buvette et restauration sur place. .

Salle des Fêtes Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 17 45 01 pont.anim.25@gmail.com

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English : Karaoké solidaire

L’événement Karaoké solidaire Montperreux a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS