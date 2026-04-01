Karaoké solidaire Montperreux
Karaoké solidaire Montperreux samedi 25 avril 2026.
Montperreux
Karaoké solidaire
Salle des Fêtes Montperreux Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25 02:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Organisé par PontAnim.
Karaoké solidaire avec une petite buvette. Partagez un moment agréable. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’Association de Noé.
Buvette et restauration sur place. .
Salle des Fêtes Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 17 45 01 pont.anim.25@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Karaoké solidaire
L’événement Karaoké solidaire Montperreux a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Montperreux (Doubs)
- Festival lyrique de Montperreux Montperreux 4 juillet 2026
- Fête du village de Montperreux Montperreux 19 juillet 2026
- Fête d’automne et du Potiron Salle du Montezan, jardin collectif Montperreux 11 octobre 2026