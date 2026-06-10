Karaokés en plein air – toutes et tous en chœur Centre Sportif Jules Noël PARIS
Karaokés en plein air – toutes et tous en chœur Centre Sportif Jules Noël PARIS vendredi 10 juillet 2026.
Les karaokés géants arrivent cet été !
Les chœurs Mélanges et Chroma vous donnent rendez-vous pour trois soirées karaoké géantes, gratuites et ouvertes à toutes et tous les 10, 24 et 31 juillet à 19h30 au Centre Sportif Jules Noël (14e) !
Au programme : des tubes incontournables, des paroles projetées et surtout une ambiance festive et conviviale. Venez chanter tous.tes ensemble avec nous, entre amis, en famille ou en solo !
Les chœurs Mélanges et Chroma vous donnent rendez-vous pour trois soirées karaoké géantes !
Le vendredi 31 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 24 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 10 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-31T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T19:30:00+02:00_2026-07-10T20:30:00+02:00;2026-07-24T19:30:00+02:00_2026-07-24T20:30:00+02:00;2026-07-31T19:30:00+02:00_2026-07-31T20:30:00+02:00
Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS
+33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene
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