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Venez découvrir « Retour au collège » un spectacle rigolo sur les années collège Le Funambule Montmartre Paris

Venez découvrir « Retour au collège » un spectacle rigolo sur les années collège Le Funambule Montmartre Paris

Venez découvrir « Retour au collège » un spectacle rigolo sur les années collège Le Funambule Montmartre Paris samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Le Funambule Montmartre

Adresse : 53 rue des Saules

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Tarif : <p>Tarif plein <b>32€</b></p><p>Tarif moins de 26 ans <b>10€</b></p><p>Tarif promo web (valable pour tous, sans conditions) <b>20€</b></p><p><i>+1€ de frais internet</i></p>

Sophie et Rémi ne comprennent rien aux jeunes et voilà qu’ils retrouvent leurs 14 ans !

Quels sont les codes ? C’est quoi “être stylés” ?

C’est vous qui allez les aider à vivre la vie d’un jeune du 21e siècle. Est-ce vraiment si différent d’une époque à l’autre ?

Venez retrouver votre jeunesse et découvrir celles de vos adolescents.
Un spectacle interactif et drôle où l’improvisation et la liberté de s’exprimer dominent. Enfin les ados vont aimer venir au théâtre !

Du 11 juillet au 30 août

Les samedis à 17h et les dimanches à 16h

Et si vous retourniez au collège ? Promis, c’est seulement pour rigoler !
Comédie familiale, à partir de 8 ans
Du samedi 11 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
payant

Tarif plein 32€

Tarif moins de 26 ans 10€

Tarif promo web (valable pour tous, sans conditions) 20€

+1€ de frais internet

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00
Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules  75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/retour-au-college +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/


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