Sophie et Rémi ne comprennent rien aux jeunes et voilà qu’ils retrouvent leurs 14 ans !

Quels sont les codes ? C’est quoi “être stylés” ?

C’est vous qui allez les aider à vivre la vie d’un jeune du 21e siècle. Est-ce vraiment si différent d’une époque à l’autre ?

Venez retrouver votre jeunesse et découvrir celles de vos adolescents.

Un spectacle interactif et drôle où l’improvisation et la liberté de s’exprimer dominent. Enfin les ados vont aimer venir au théâtre !

Du 11 juillet au 30 août Les samedis à 17h et les dimanches à 16h

Et si vous retourniez au collège ? Promis, c’est seulement pour rigoler !

Comédie familiale, à partir de 8 ans

Du samedi 11 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

payant

Tarif plein 32€

Tarif moins de 26 ans 10€

Tarif promo web (valable pour tous, sans conditions) 20€

+1€ de frais internet

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/retour-au-college +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



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