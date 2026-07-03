Des séances en famille et en plein air au musée du quai Branly Musée du quai Branly Paris
samedi 11 juillet 2026 · Musée du quai Branly · Paris
Informations pratiques
Au programme
Toutes les séances sont présentées par Stéphane du Mesnildot, programmateur de l’événement.
- Samedi 11 juillet à 16h30 – Projection de Le Peuple Migrateur, de Jacques Perrin, Jacques Cluzaud et Michel Debats (dès 10 ans)
- Dimanche 12 juillet à 16h30 – Projection de Louise et la légende du serpent à plumes de Hefang Wei (dès 6 ans)
- Samedi 18 juillet à 16h30 – Projection de Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau, de Gints Zilbalodis (dès 8 ans)
- Dimanche 19 juillet à 17h30 – Projection de La Panthère des Neiges, de Marie Amiguet et Vincent Munier (dès 10 ans)
- Samedi 25 juillet à 16h30 – Projection de Antarctica de Koreyoshi Kuraha (dès 7 ans)
- Dimanche 26 juillet à 16h30 – Projection de Le roi des singes contre le palais céleste de Lai-ming Wan (dès 7 ans)
- Samedi 1er août à 16h30 – Projection de La Tortue Rouge de Michael Dudok (dès 10 ans)
- Dimanche 2 août à 16h30 – Projection de Pompoko de Isao Takahta (dès 8 ans)
*Films projetés en version française (à l’exception du film Antarctica projeté le samedi 25 juillet)
* Les samedis et dimanches à 16h30 (à l’exception du film La panthère des Neiges qui sera projeté à 17h30 le samedi 25 juillet)
Le monde animal se dévoile dans sa toute sa diversité à l’occasion de Jardin d’été 2026, à travers une riche programmation de films projetés au plein air, tous les jeudis, samedis et dimanches du 9 juillet au 2 août, dans l’écrin du théâtre de verdure.
Du samedi 11 juillet 2026 au dimanche 02 août 2026 :
gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-03T01:59:59+02:00
Date(s) :
Musée du quai Branly 37 quai Jacques Chirac 75007 Paris
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/cinema/details-de-levenement/e/les-seances-en-famille-du-week-end-41107
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