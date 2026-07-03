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Des séances en famille et en plein air au musée du quai Branly Musée du quai Branly Paris

samedi 11 juillet 2026 · Musée du quai Branly · Paris

Des séances en famille et en plein air au musée du quai Branly Musée du quai Branly Paris

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Lieu
Musée du quai Branly
Adresse
37 quai Jacques Chirac
Ville
75007 Paris
Département
Paris

Au programme

Toutes les séances sont présentées par Stéphane du Mesnildot, programmateur de l’événement.

*Films projetés en version française (à l’exception du film Antarctica projeté le samedi 25 juillet)
* Les samedis et dimanches à 16h30 (à l’exception du film La panthère des Neiges qui sera projeté à 17h30 le samedi 25 juillet)

Le monde animal se dévoile dans sa toute sa diversité à l’occasion de Jardin d’été 2026, à travers une riche programmation de films projetés au plein air, tous les jeudis, samedis et dimanches du 9 juillet au 2 août, dans l’écrin du théâtre de verdure.
Du samedi 11 juillet 2026 au dimanche 02 août 2026 :
gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-03T01:59:59+02:00
Date(s) :

Musée du quai Branly 37 quai Jacques Chirac  75007 Paris
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/cinema/details-de-levenement/e/les-seances-en-famille-du-week-end-41107


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