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Karaok’tobre rose Saint-Amand

Karaok’tobre rose Saint-Amand

Karaok’tobre rose Saint-Amand samedi 17 octobre 2026.

Adresse : Espace Jean-Jacques NADAUD

Ville : 23200 Saint-Amand

Département : Creuse

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Amand

Karaok’tobre rose

Espace Jean-Jacques NADAUD Saint-Amand Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 19:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Repas karaoké, complètement toké kara’toké avec concours de déguisements, concours des meilleurs sosies vocaux, concours de la meilleure chorégraphie…

Au menu kir offert (sirop à l’eau pour les enfants) Salade de crudités cochon cuit à la broche et ses pommes de terre gâteau creusois crème anglaise café

Karaoké avec l’application Karafun   .

Espace Jean-Jacques NADAUD Saint-Amand 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 66 23 74  lastamandaise@gmail.com

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English : Karaok’tobre rose

L’événement Karaok’tobre rose Saint-Amand a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Aubusson-Felletin

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