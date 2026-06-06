Saint-Amand

Karaok’tobre rose

Espace Jean-Jacques NADAUD Saint-Amand Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 19:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Repas karaoké, complètement toké kara’toké avec concours de déguisements, concours des meilleurs sosies vocaux, concours de la meilleure chorégraphie…

Au menu kir offert (sirop à l’eau pour les enfants) Salade de crudités cochon cuit à la broche et ses pommes de terre gâteau creusois crème anglaise café

Karaoké avec l’application Karafun .

Espace Jean-Jacques NADAUD Saint-Amand 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 66 23 74 lastamandaise@gmail.com

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English : Karaok’tobre rose

L’événement Karaok’tobre rose Saint-Amand a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Aubusson-Felletin