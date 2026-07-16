Visite de l’Eglise de Saint-Amand, Eglise de Saint-Amand, Saint-Amand

Informations pratiques

Visite de l’Eglise de Saint-Amand 19 et 20 septembre Eglise de Saint-Amand Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’Eglise de Saint-Amand, classée plus belle église de l’Arrageois en 2017.

Eglise de Saint-Amand rue de Souastre 62760 Saint-amand Saint-Amand 62760 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite de l’Eglise de Saint-Amand, classée plus belle église de l’Arrageois en 2017.

©Christophe Hautecoeur