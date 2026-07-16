Visite de la Chapelle du cimetière, Chapelle du Cimetière, Saint-Amand

Informations pratiques

Visite de la Chapelle du cimetière Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Chapelle du Cimetière Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Classée aux Monuments Historiques, la Chapelle ouvre ses portes pour vous dévoiler sa beauté intérieure. Découvrez sa majestueuse voûte en bois et ses blochets sculptés.

Chapelle du Cimetière Rue delattre 62760 Saint-Amand Saint-Amand 62760 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Classée aux Monuments Historiques, la Chapelle ouvre ses portes pour vous dévoiler sa beauté intérieure. Découvrez sa majestueuse voûte en bois et ses blochets sculptés.

©CCCA