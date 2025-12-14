Brive-la-Gaillarde

Karim Mendil- C’était mieux avant! à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Vous vous souvenez du bon vieux temps ?

Après les retours de Top Gun, du Bigdil et de Manuel Valls, c’est le retour de Karim Mendil avec un nouveau spectacle dans lequel il est assisté de Serge, une intelligence artificielle 100% française, 100% à côté de la plaque et 100% de mauvaise foi. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Karim Mendil- C’était mieux avant! à L’improviste

L’événement Karim Mendil- C’était mieux avant! à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme