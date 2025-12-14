Brive-la-Gaillarde

Karim Mendil- Seul à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Seul(s), le premier duo en solo.

Comment un comédien va-t-il pouvoir assurer seul un spectacle initialement prévu à deux ?

Lâché par sa partenaire juste avant de monter sur scène, mais pressé par son producteur véreux, il n’aura d’autre choix que d’assurer le spectacle, quoi qu’il en coûte . .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Karim Mendil- Seul à L’improviste

L’événement Karim Mendil- Seul à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme