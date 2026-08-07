KARPATT LE BIJOU Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

KARPATT

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 14.8 – 14.8 – EUR

14.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 21:00:00

fin : 2026-12-05 22:30:00

Date(s) :

2026-12-04

Trio composé de Frédéric Rollat, auteur, compositeur de Hervé Jégousso à la contrebasse et de Jessy Adjaoud, KARPATT se forme en 1995.

Chanson à texte, festive et internationale, la musique de Karpatt puise son inspiration dans des thématiques engagées, peuplées de personnages attachants, poétiques et drôles.Depuis une vingtaine d’années, la réputation de Karpatt s’est patiemment construite des petites salles du circuit aux plus réputées (La Cigale, L’Olympia…), de micro-festivals aux grands rassemblements (les Francofolies, Solidays …).

Le groupe a sorti 9 albums studios et un live.

Ces dernières années, le groupe est parti sur les routes du monde. Ce voyage les a emmené en Amérique centrale, en Indonésie et en Europe pour y puiser une inspiration nomade qui émerge dans leur nouvel opus ‘En escale’. 14.8 .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 08 69 contact@le-bijou.net

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English :

KARPATT, a trio consisting of Frédéric Rollat (songwriter and composer), Hervé Jégousso on double bass, and Jessy Adjaoud, was formed in 1995.

L’événement KARPATT Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE