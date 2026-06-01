Karsten Hochapfel / Solo, Duo & Trio Gingembre Electric ft. Elise Caron, JASS CLUB, Paris

Karsten Hochapfel / Solo, Duo & Trio Gingembre Electric ft. Elise Caron Jeudi 25 juin, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T19:30:00+02:00 – 2026-06-25T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-25T21:30:00+02:00 – 2026-06-25T22:30:00+02:00

Violoncelliste, guitariste et compositeur installé à Paris depuis 2005, Karsten Hochapfel est de ceux qu’on retrouve partout où la musique se cherche, entre jazz, musique du monde et improvisation. Erik Truffaz, Médéric Collignon, Naïssam Jalal, Kenny Wheeler : autant de noms qui montrent l’étendue de ses collaborations et la confiance que lui accordent ces artistes. Ce soir, il investit la scène en deux temps. *19h30* D’abord en solo avec *‘Patchwork N°1’*, une suite de gestes musicaux répétitifs, un rituel accompli avec l’intention d’aiguiser l’écoute et ouvrir aux sensations. Une pièce pour violoncelle qui traverse les siècles, du madrigal du XVIème siècle au néo-folk des années 2020. Il sera ensuite rejoint par son grand complice du trio *‘Le Cri du Caire’* : Peter Corser pour un subtile dialogue entre saxophone et violoncelle. **Karsten Hochapfel** / violoncelle **Peter Corser** / saxophone ténor *21h30* Pour la 2ème partie de soirée, Karsten Hochapfel présente *Gingembre Electric*, le collectif d’improvisation qu’il forme avec Peter Corser et Reza Azard augmenté ce soir de la chanteuse et comédienne Elise Caron, soliste à l’Orchestre National de Jazz. Une intensité sonore mêlant musique et parole qui donne à l’ensemble une dimension poétique et politique. Elle est et se revendique comme une production éphémère liée à l’instant, à l’espace, à la présence des spectateurs et à l’humeur du moment. Éloge de l’éphémère, parfois douce, parfois énergique, l’improvisation en continu joue avec de grandes variations d’intensités électriques, hypnotiques, embarquant le spectateur dans un voyage collectif et immersif. **Elise Caron** / voix, flûte **Peter Corser** / saxophone ténor, voix, FX **Karsten Hochapfel** / guitare, FX **Reza Azard** / batterie

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Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

Violoncelliste, guitariste et compositeur installé à Paris depuis 2005, Karsten Hochapfel est de ceux qu’on retrouve partout où la musique se cherche, entre jazz, musique du monde et improvisation … Jazz alternatif Progressive Chamber Music