« K’ART 2 SIÈCLE – COMMÉMORATION MARRONNE 2026 » : Conférence « Chantier de la mémoire marronne » Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 14:00 – 22:00

Gratuit : oui Plus d’informations sur https://www.lesstudiosbellarue17.com Tout public

Dans le cadre du lancement du programme K’ART 2 SIÈCLE, le Cercle du Marronnage propose :« Chantier de la mémoire marronne » – ateliers d’éducation et de sensibilisation contre le racisme, expositions, conférences-débats, projections de films et propositions artistiques, avec pour thématique : « Aller à la source de la construction du racisme pour mieux la déconstruire. Valoriser les droits humains universels et les luttes pour le droit à la réparation ». Par Le Cercle du Marronnage et Les Studios Bellarue 17, en partenariat avec le MIR-CRCH et Le Lotus de l’Ouest

Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes 44100



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