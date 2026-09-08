Katy Bernard : Paysages et correspondances, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Katy Bernard : Paysages et correspondances Jeudi 22 octobre, 17h30 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00

Jeudi 22 octobre – 17h30

L’évocation de la nature dans le début des chansons de Marcabru, un trompe-l’œil et/ou un révélateur.

Parmi les éléments qui, selon la production troubadouresque telle qu’elle nous est parvenue, contribuent à faire paraître particulièrement singulière l’œuvre conservée du troubadour Marcabru (…1130-1149…), il y a l’évocation de la nature au sein de son œuvre en général et au début de ses chansons en particulier. Pour tenter de mesurer la singularité de cette évocation, la conférence prendra pour supports quelques exemples pouvant notamment entrer en résonance avec l’œuvre conservée de l’illustre prédécesseur de Marcabru, Guillaume IX d’Aquitaine (1071-1126), le premier troubadour connu.

Katy Bernard est maître de conférences d’occitan et médiéviste à l’Université Bordeaux Montaigne.

Dans le cadre du festival Occitania.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

L’évocation de la nature dans le début des chansons de Marcabru, un trompe-l’œil et/ou un révélateur.