Keblack Le Dôme Marseille 4e Arrondissement
Keblack Le Dôme Marseille 4e Arrondissement samedi 13 mars 2027.
Marseille 4e Arrondissement
Keblack
Samedi 13 mars 2027 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 40 – 40 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:00:00
fin : 2027-03-13
Date(s) :
2027-03-13
Keblac en concert au Dôme Marseille !
Keblack , la remontada exceptionnelle!
Cette dernière année a été magique pour Keblack des singles de diamant avec Laisse moi, Aucune attache, Melrose place feat Guy2Bezbar, Boucan feat Franglish et des singles de platine avec Boulot feat SDM et Génération impolie feat Franglish, un album Focus certifié double platine et une très belle tournée 2025 dans toute la France avec un Zénith de Paris.
Il revient en 2027 avec une tournée qui s’annonce déjà immanquable et un Accor Arena le 25 Mars 2027 une célébration de ses plus grands hits et de son ascension fulgurante. .
Le Dôme 48 avenue de Saint-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Keblac in concert at the Dôme Marseille!
L’événement Keblack Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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