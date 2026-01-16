Keen’V Antarès Arena Le Mans

Keen’V

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Début : 2027-01-28 20:30:00

fin : 2027-01-28

Date(s) :

2027-01-28

Keen’V de retour à Antarès Le Mans !!!

Vous avez fait de l’Équilibre Tour une aventure inoubliable.

Deux ans de scènes, de rires, de larmes, de danse, de partage… et à chaque concert, vous m’avez rappelé pourquoi je fais ce métier pour vivre ces moments avec vous.

Aujourd’hui, on tourne une nouvelle page. Soutenu par l’album “IV saisons”, je repartirai sur les routes pour une tournée qui marquera un nouveau chapitre dans mon histoire… et dans la vôtre.

On fêtera bientôt 20 ans de musique, et croyez-moi ce qui arrive sera un cran au-dessus. Plus grand, plus fort… un vrai spectacle, pensé pour vous, pour nous.

J’ai envie qu’on se surprenne, qu’on s’émerveille encore, qu’on chante à s’en casser la voix.

J’ai envie de vous embarquer dans un voyage où chaque date sera unique, où chaque salle résonnera comme notre maison le temps d’une soirée.

Merci pour tout ce qu’on a déjà vécu. Merci pour ce qu’on s’apprête à vivre.

Cette tournée, c’est la nôtre. Prêts à écrire ensemble la suite de l’histoire ?

Retrouvez Kevin Bonnet, dit Keen’V, le 28 janvier 2027 à Antarès Arena. .

English :

Keen’V back at Antarès Le Mans !!!

