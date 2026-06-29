KEEP IT REAL GALA STUDIO GAO Bergerac
KEEP IT REAL GALA STUDIO GAO Bergerac dimanche 5 juillet 2026.
Bergerac
KEEP IT REAL GALA STUDIO GAO
14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Plongez dans l’univers de la culture hip-hop avec le showcase STUDIO GAO 2026 KEEP IT REAL .
À travers le breakdance et le hip hop, nos danseurs vous font découvrir une culture vivante, riche de son histoire et de ses valeurs respect, partage, humilité et transmission.
Spectacle tous publics. .
14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : KEEP IT REAL GALA STUDIO GAO
L’événement KEEP IT REAL GALA STUDIO GAO Bergerac a été mis à jour le 2026-06-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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