Plaimpied-Givaudins

Kermesse au centre équestre

Chemin des Givaudins Plaimpied-Givaudins Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Vivez la fête, la joie et l’émotion avec la grande Kermesse 2026 au Centre Équestre du Val d’Auron

Pour l’occasion, le centre équestre se transformera en un véritable village festif éphémère, vivant, coloré et chaleureux. Fleurs, décorations, musique, stands, jeux et activités, balades à poney, rires d’enfants et ambiance populaire créeront une atmosphère joyeuse et immersive, propice à la rencontre, à la découverte et à la bonne humeur. Pensée comme un véritable lieu de vie et de lien social, la kermesse rassemblera générations, familles, habitants, partenaires et bénévoles dans un esprit simple, humain, accessible et profondément convivial.

Moment phare de la kermesse, un spectacle inédit viendra marquer les esprits et devenir le point d’orgue de la journée à 18h, mêlant théâtre et arts équestres. .

Chemin des Givaudins Plaimpied-Givaudins 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 64 99 42

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English :

Experience festivities, joy and emotion with the 2026 Kermesse at the Centre Equestre du Val d?Auron

L’événement Kermesse au centre équestre Plaimpied-Givaudins a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES