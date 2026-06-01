Kermesse Chaunay
Kermesse Chaunay vendredi 19 juin 2026.
Chaunay
Kermesse
Stade Chaunay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Animations et restauration sur place. .
Stade Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 39 06 96
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English : Kermesse
L’événement Kermesse Chaunay a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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