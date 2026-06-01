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Kermesse Chaunay

Kermesse Chaunay

Kermesse Chaunay vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Stade

Ville : 86510 Chaunay

Département : Vienne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Chaunay

Kermesse

Stade Chaunay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Animations et restauration sur place.   .

Stade Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 39 06 96 

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English : Kermesse

L’événement Kermesse Chaunay a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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