Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Kermesse de Cherré Maison des Associations Cherré-Au

Kermesse de Cherré Maison des Associations Cherré-Au dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Maison des Associations

Adresse : Impasse de la Bordé

Ville : 72400 Cherré-Au

Département : Sarthe

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cherré-Au

Kermesse de Cherré

Maison des Associations Impasse de la Bordé Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Grande tombola.
Buvette et restauration.
Poney.
Deux nouvelles animations inédites !   .

Maison des Associations Impasse de la Bordé Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 16 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kermesse de Cherré Cherré-Au a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

À voir aussi à Cherré-Au (Sarthe)