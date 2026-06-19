Kermesse de Cherré Maison des Associations Cherré-Au
Kermesse de Cherré Maison des Associations Cherré-Au dimanche 28 juin 2026.
Cherré-Au
Kermesse de Cherré
Maison des Associations Impasse de la Bordé Cherré-Au Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Grande tombola.
Buvette et restauration.
Poney.
Deux nouvelles animations inédites ! .
Maison des Associations Impasse de la Bordé Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 16 11
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English :
L’événement Kermesse de Cherré Cherré-Au a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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