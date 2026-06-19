Kermesse de Cherré Maison des Associations Cherré-Au dimanche 28 juin 2026.

Cherré-Au

Kermesse de Cherré

Maison des Associations Impasse de la Bordé Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Grande tombola.

Buvette et restauration.

Poney.

Deux nouvelles animations inédites ! .

Maison des Associations Impasse de la Bordé Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 16 11

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English :

L’événement Kermesse de Cherré Cherré-Au a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude