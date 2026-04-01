Cherré-Au

Bain de forêt Adultes

Domaine du Haut Buisson Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Une parenthèse de 2h en forêt pour ralentir, apaiser le mental et retrouver l’énergie vitale.

Informations et Inscription 06 70 76 68 07 .

Domaine du Haut Buisson Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 76 68 07

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English :

L’événement Bain de forêt Adultes Cherré-Au a été mis à jour le 2026-05-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude