Boujan-sur-Libron

KERMESSE DE L’APEEB

Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez nombreux à la kermesse des écoles de l’APEEB Boujan et profitez de diverses animations, dans une ambiance festive !

Les parents d’élèves de l’APEEB Boujan, vous invite à la kermesse des écoles, dans une ambiance festive et conviviale. Au programme, pêche aux canards, jeux gonflables, tombola, boissons et snacking, de quoi ravir petits et grands ! Venez nombreux ! .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 7 43 64 27 67 apeeb.boujan@gmail.com

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English :

Come one, come all to the APEEB Boujan school fair and enjoy a variety of activities in a festive atmosphere!

L’événement KERMESSE DE L’APEEB Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34