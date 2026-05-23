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KERMESSE DE L’APEEB Boujan-sur-Libron

KERMESSE DE L’APEEB Boujan-sur-Libron vendredi 19 juin 2026.

Ville : 34760 Boujan-sur-Libron

Département : Hérault

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Boujan-sur-Libron

KERMESSE DE L’APEEB

Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Venez nombreux à la kermesse des écoles de l’APEEB Boujan et profitez de diverses animations, dans une ambiance festive !
Les parents d’élèves de l’APEEB Boujan, vous invite à la kermesse des écoles, dans une ambiance festive et conviviale. Au programme, pêche aux canards, jeux gonflables, tombola, boissons et snacking, de quoi ravir petits et grands ! Venez nombreux !   .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 7 43 64 27 67  apeeb.boujan@gmail.com

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English :

Come one, come all to the APEEB Boujan school fair and enjoy a variety of activities in a festive atmosphere!

L’événement KERMESSE DE L’APEEB Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34

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