Kermesse école Sainte-Anne Rue de la Rabine Landaul

Landaul

Kermesse école Sainte-Anne

Rue de la Rabine Ecole Sainte-Anne – Landaul Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’école Sainte-Anne de Landaul organise sa kermesse annuelle le vendredi 6 juin au stade de Landaul, à partir de 13h45. Un rendez-vous convivial et festif ouvert à tous !

Au programme de cette journée

spectacle des enfants à 16h00,

jeux et animations,

buvette et snacking sur place.

À partir de 19h00, place au snack avec possibilité de manger sur place ou à emporter

jambon à l’os accompagné de frites maison 9 €,

saucisse frites 7 €,

crêpes dessert 2,50 €.

Les réservations se font via HelloAsso auprès de l’APEL Sainte-Anne Landaul.

Venez nombreux partager ce moment festif en famille et soutenir les projets de l’école ! .

Rue de la Rabine Ecole Sainte-Anne – Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 60 05

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English :

L’événement Kermesse école Sainte-Anne Landaul a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon