Kermesse école Sainte-Anne Rue de la Rabine Landaul
Kermesse école Sainte-Anne Rue de la Rabine Landaul samedi 6 juin 2026.
Landaul
Kermesse école Sainte-Anne
Rue de la Rabine Ecole Sainte-Anne – Landaul Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’école Sainte-Anne de Landaul organise sa kermesse annuelle le vendredi 6 juin au stade de Landaul, à partir de 13h45. Un rendez-vous convivial et festif ouvert à tous !
Au programme de cette journée
spectacle des enfants à 16h00,
jeux et animations,
buvette et snacking sur place.
À partir de 19h00, place au snack avec possibilité de manger sur place ou à emporter
jambon à l’os accompagné de frites maison 9 €,
saucisse frites 7 €,
crêpes dessert 2,50 €.
Les réservations se font via HelloAsso auprès de l’APEL Sainte-Anne Landaul.
Venez nombreux partager ce moment festif en famille et soutenir les projets de l’école ! .
Rue de la Rabine Ecole Sainte-Anne – Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 60 05
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English :
L’événement Kermesse école Sainte-Anne Landaul a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon