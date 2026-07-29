Kermesse paroissiale Saint Vincent Salle paroissiale Salies-de-Béarn
dimanche 2 août 2026 · Salle paroissiale · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Kermesse paroissiale Saint Vincent
Salle paroissiale 2 rue Mgr Alexandre Darricades Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Vous êtes invités à partager joie, convivialité et créativité lors de cette kermesse, lieu de rencontre familiale et intergénérationnelle.
La journée commence par la messe paroissiale en famille à l’église Saint Vincent. Elle sera suivie d’un apéritif agrémenté de la pesée du jambon !
Repas du midi sur place au tarif de 20 euros sous réserve d’inscription jusqu’au 26 juillet.
En participant à la kermesse, par vos dons et votre participation, vous soutenez la paroisse qui adresse un appel aux bonnes volontés pour confectionner quelques pâtisseries qui pourront être déposées à la salle paroissiale le matin du 1er août. .
Salle paroissiale 2 rue Mgr Alexandre Darricades Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 12 48
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English : Kermesse paroissiale Saint Vincent
L’événement Kermesse paroissiale Saint Vincent Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves
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