Kermesse photographique Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain
Kermesse photographique Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain samedi 4 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 14:30 – 18:30
Gratuit : oui Tout public
Le photographe Nicolas David de l’association Vitrine en cours vous attend autour de la médiathèque pour immortaliser cette belle journée. Découvrez avec lui les procédés argentiques et développez vous-même votre tirage.
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com
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