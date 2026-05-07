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Kermesse photographique Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Kermesse photographique Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Kermesse photographique Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland

Adresse : rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 14:30 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public 

Le photographe Nicolas David de l’association Vitrine en cours vous attend autour de la médiathèque pour immortaliser cette belle journée. Découvrez avec lui les procédés argentiques et développez vous-même votre tirage.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com


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