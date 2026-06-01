Kermesse Spézet
Kermesse Spézet dimanche 21 juin 2026.
Spézet
Kermesse
Ecole de spézet Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Kermesse de Spézet le dimanche 21 juin.
Petits et grands, venez déguisés pour défiler avec nous dans les rues de Spézet.
Concours de chars, un panier garni à gagner!
Départ 14h30 de l’école, thème Disney
Stands et activités pour petits et grands
tombola à 18h00
restauration sur place
structure gonflable .
Ecole de spézet Spézet 29540 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Kermesse Spézet a été mis à jour le 2026-06-10 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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