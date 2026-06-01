Spézet

Kermesse

Ecole de spézet Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Kermesse de Spézet le dimanche 21 juin.

Petits et grands, venez déguisés pour défiler avec nous dans les rues de Spézet.

Concours de chars, un panier garni à gagner!

Départ 14h30 de l’école, thème Disney

Stands et activités pour petits et grands

tombola à 18h00

restauration sur place

structure gonflable .

Ecole de spézet Spézet 29540 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kermesse Spézet a été mis à jour le 2026-06-10 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou