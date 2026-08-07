Kessel inspiré par le réel Cinéma Le Foyer Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Kessel inspiré par le réel

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 14:15:00

fin : 2026-10-13 16:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Joseph Kessel s’est tout au long de sa carrière largement inspiré de ce qu’il avait vu et vécu lors de ses différents voyages pour rédiger ses écrits romanesques.

Nous montrerons plus particulièrement. avec quatre exemples précis la nouvelle Mary de Cork et les romans Fortune carrée, Le lion et les Cavaliers, comment le grand reportage a ainsi inspiré la création romanesque kesselienne.

Les conférences de l’UIA

Les conférences sont programmées toutes les 3 semaines (de fin septembre à fin avril), et hors période des vacances scolaires. Les conférences se déroulent les mardis, à 14h15, dans la grande salle du Cinéma Le Foyer. Cette salle est adaptée aux personnes à mobilité réduite. .

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30

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English : Kessel inspiré par le réel

L’événement Kessel inspiré par le réel Parthenay a été mis à jour le 2026-08-02 par CC Parthenay Gâtine