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Kestudi fait vibrer la fête, Place Simon et Cyla Wiesenthal 75010, Paris

Kestudi fait vibrer la fête, Place Simon et Cyla Wiesenthal 75010, Paris

Kestudi fait vibrer la fête, Place Simon et Cyla Wiesenthal 75010, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place Simon et Cyla Wiesenthal 75010

Adresse : Place Simon et Cyla Wiesenthal 75010 Paris

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 400

Kestudi fait vibrer la fête Dimanche 21 juin, 16h00 Place Simon et Cyla Wiesenthal 75010 Paris

400

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

DJ Set de Midi à Minuit avec nos ami.es de Kestudi !

Place Simon et Cyla Wiesenthal 75010 Place Simon et Cyla Wiesenthal 75010 Paris Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris Île-de-France 0983545520 Après deux années d’absence nous nous retrouvons pour 12 heures de musique ! Metro Colonel Fabien/Metro Jacques Bonsergent
DJ Set de Midi à Minuit avec nos ami.es de Kestudi !

©kestudi

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