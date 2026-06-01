Kestudi fait vibrer la fête, Place Simon et Cyla Wiesenthal 75010, Paris

Kestudi fait vibrer la fête Dimanche 21 juin, 16h00 Place Simon et Cyla Wiesenthal 75010 Paris

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

DJ Set de Midi à Minuit avec nos ami.es de Kestudi !

Place Simon et Cyla Wiesenthal 75010 Place Simon et Cyla Wiesenthal 75010 Paris Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris Île-de-France 0983545520 Après deux années d’absence nous nous retrouvons pour 12 heures de musique ! Metro Colonel Fabien/Metro Jacques Bonsergent

DJ Set de Midi à Minuit avec nos ami.es de Kestudi !

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