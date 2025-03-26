KEVIN LEVY – CENTRE DES CONGRES DE CAEN Caen

KEVIN LEVY Début : 2026-02-13 à 20:30. Tarif : – euros.

ATTENTION CE SHOW NE SE JOUE PAS AU THEATRE A L’OUEST MAIS DANS UNE AUTRE SALLE La seule chance de ne pas être cocu c’est de ne jamais le savoir… »Manque de bol, Kevin Levy apprend qu’il est COCU après 9 ans de relation !Seul en scène humoristique, Kevin Levy raconte son histoire à travers des personnages plus loufoques les uns que les autres.Entre sketch, stand-up, Danse et Musique “COCU” est le premier seul en scène de Kevin Levy qui ne manquera pas de vous faire rire, pleurer… euh… pardon… pleurer de rire !

CENTRE DES CONGRES DE CAEN 13 RUE ALBERT SOREL 14000 Caen 14