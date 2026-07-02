Khatia Buniatishvili, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
vendredi 2 avril 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Khatia Buniatishvili Vendredi 2 avril 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-02T20:00:00+02:00 – 2027-04-02T21:30:00+02:00
Fin : 2027-04-02T20:00:00+02:00 – 2027-04-02T21:30:00+02:00
Piano
Khatia Buniatishvili, dorénavant une habituée de l’Opéra de Bordeaux, revient pour un récital printanier où elle donnera une nouvelle fois la preuve de son tempérament de feu et de sa musicalité inclassable. Depuis qu’elle a été artiste associée à Bordeaux en 2023, Khatia Buniatishvili n’y a pas raté une seule saison, réapparaissant tous les printemps avec la régularité d’une hirondelle pour des concerts qui se jouent systématiquement à guichets fermés. La pianiste franco-géorgienne dorénavant installée en Suisse ne laisse personne indifférent, et certains parlent ainsi d’une personnalité « irrésistiblement clivante ». Rock star du piano classique, à la présence scénique éblouissante et à la technique sans faille, elle touche à tous les répertoires, de Bach à Piazzolla et jusqu’au pop rock d’un groupe comme Cold Play. « Sur scène […] je me donne complètement, je m’abandonne les yeux fermés, je deviens immatérielle. La sonorité est pour moi une sorte de méditation », confie-t-elle.
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/698949-khatia-buniatishvili »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-khatia-buniatishvili-87691 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Piano
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