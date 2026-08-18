Kiboko Compagnie Le Friiix Club Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

Kiboko Compagnie Le Friiix Club

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 10:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Avec douceur et délicatesse, le Friiix Club invite les plus petitsà embarquer pour un voyage imaginaire au Japon, en compagnie de petites poupées de bois colorées les kokeshis.

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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 service.culturel@cdc4b.com

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English : Kiboko Compagnie Le Friiix Club

With gentleness and tenderness, the Friiix Club invites little ones to set off on an imaginary journey to Japan, in the company of little colourful wooden dolls: the kokeshi.

L’événement Kiboko Compagnie Le Friiix Club Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente