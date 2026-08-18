Kiboko Compagnie Le Friiix Club Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
vendredi 27 novembre 2026 · Le Château · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Kiboko Compagnie Le Friiix Club
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 10:30:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Avec douceur et délicatesse, le Friiix Club invite les plus petitsà embarquer pour un voyage imaginaire au Japon, en compagnie de petites poupées de bois colorées les kokeshis.
.
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 service.culturel@cdc4b.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kiboko Compagnie Le Friiix Club
With gentleness and tenderness, the Friiix Club invites little ones to set off on an imaginary journey to Japan, in the company of little colourful wooden dolls: the kokeshi.
L’événement Kiboko Compagnie Le Friiix Club Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente)
- Les patrimoniales de Reignac Ciné Patrimoine Barbezieux-Saint-Hilaire 11 septembre 2026
- La Ligne de partage des eaux, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire 11 septembre 2026
- Forum des associations Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 12 septembre 2026
- Le Retour du projectionniste, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire 12 septembre 2026
- Visites guidées du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire 19 septembre 2026