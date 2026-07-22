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KIBOLIVE n°1 – Blindtest concert – musique de film Théatre du vieux Saint-Etienne Rennes

vendredi 11 septembre 2026 · Théatre du vieux Saint-Etienne · Rennes

KIBOLIVE n°1 – Blindtest concert – musique de film Théatre du vieux Saint-Etienne Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00
Heure de fin
22:00
Lieu
Théatre du vieux Saint-Etienne
Adresse
14 Rue d'Échange, 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ile-et-vilaine
Tarif
15-20

KIBOLIVE #1 – Musiques de films
Le 11 septembre, le Théâtre du Vieux Saint-Étienne à Rennes accueille la première édition de KIBOLIVE, une soirée originale mêlant concert et jeu musical autour des plus grandes musiques de films. Au programme : un concert live de CORPS OR au piano, un blind test 100 % en direct accompagné par le quatuor KORDENN, des récompenses à gagner et une restauration sur place. Ouverture des portes à 17 h 30, début de la soirée à 18 h.

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