AGENDA · Rennes
KIBOLIVE n°1 – Blindtest concert – musique de film Théatre du vieux Saint-Etienne Rennes
vendredi 11 septembre 2026 · Théatre du vieux Saint-Etienne · Rennes
Informations pratiques
KIBOLIVE #1 – Musiques de films
Le 11 septembre, le Théâtre du Vieux Saint-Étienne à Rennes accueille la première édition de KIBOLIVE, une soirée originale mêlant concert et jeu musical autour des plus grandes musiques de films. Au programme : un concert live de CORPS OR au piano, un blind test 100 % en direct accompagné par le quatuor KORDENN, des récompenses à gagner et une restauration sur place. Ouverture des portes à 17 h 30, début de la soirée à 18 h.
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