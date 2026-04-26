Kid Francescoli + Woody STEREOLUX Nantes
Kid Francescoli + Woody STEREOLUX Nantes vendredi 20 novembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 20:00 – 23:00
Gratuit : non Prévente : 27€ | Carte Stereolux : 22€ | Abonné·e partenaire : 22€
C’est le marseillais Mathieu Hocine qui se cache derrière le Kid, mélodiste hors pair qui sait magnifier une electro-pop ensoleillée et onirique. Il nous présentera son nouvel album, comme un voyage sensoriel à travers un été éternel.
STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/kid-francescoli-woody-20112026-1900
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