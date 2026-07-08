Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

KIDS VS WILD MARDI 28 JUILLET

43 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28

14H30 & 16H15 Durée 1H30

Office de Tourisme (Plan de ville H8)

Initiez-vous aux bases de la survie en pleine nature construire un abri, trouver de l’eau, faire du feu et reconnaître les arbres.

À prévoir sac à dos, eau, goûter, casquette et k-way.

6-12 ans Gratuit Inscription à l’Office de Tourisme 12 enfants max. Sous la responsabilité parentale

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43 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

2:30 p.m. & 4:15 p.m. ? Duration: 1 hour 30 minutes

Tourist Office (City Map: H8)

Learn the basics of wilderness survival: building a shelter, finding water, starting a fire, and identifying trees.

What to bring: backpack, water, snack, hat, and rain jacket.

Ages 6–12 ? Free ? Register at the Tourist Office ? Max. 12 children. Parents are responsible for their children

L’événement KIDS VS WILD MARDI 28 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-27 par OT DE FONT ROMEU